В Татарстане определили топ 5 медиа-эффективных руководителей за II квартал 2021 года. Рейтинг составило агентство «ПромРейтинг», полагаясь на хроники административных решений.

Наиболее эффективным руководителем за второй квартал показал себя мэр Казани Ильсур Метшин. На эту позицию повлияло введение мэром ограничений по скорости и возрасту для водителей, зонам размещения техники для коммерческих структур, а также поиск решений во время потопов из-за ливней, что освещалось в СМИ. Как и то, что после трагедии в гимназии № 175 Метшин пришел к школе и возложил цветы, несмотря на недавно перенесенную операции. В последующем медиа освещали усиления безопасности в учебных заведениях Казани, которое было организовано мэрией.

Эффективность также показал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. На это повлияло регулярное оснащение республики препаратами от коронавируса, контроль над лечением детей в результате стрельбы в школе № 175 и нападения собак в Осиново, что освещали СМИ.

Прокурор РТ Илдус Нафиков занял высокие позиции в рейтинге благодаря личному участию в расследовании бытового убийства, где жертве нанесли 198 ударов ножом, а также организации выезда прокурора на место трагедии в шкоде № 175. Также им была организована проверка по нескольким фактам нападений бродячих собак на людей.

Среди самых неэффективных руководителей за второй квартал 2021 года оказались руководитель Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов, глава Тукаевского района Фаил Камаев, глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов.