Профессор КФУ: Температура воздуха зимой в Татарстане будет в пределах нормы

Температура воздуха в ноябре, декабре и январе в Татарстане будет в пределах нормы, а в феврале и марте — выше нормы. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Для республики нормы среднемесячной температуры следующие: — 3,7 градуса — в ноябре, — 9,6 градусов — в декабре, — 13,6 градусов — в январе, — 12,3 градусов — в феврале, — 5,7 градусов — в марте.

Устойчивый снежный покров в Татарстане появится к 18–21 ноября, отметил Переведенцев.

Сейчас среднесуточная температура составляет +3 градуса, что выше нормы. В следующие дни республика окажется в тыловой части циклона — ожидается понижение температуры.