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Сегодня свой день рождения отмечает Казанский ИТ-парк

За эти годы технопарк стал базой и центром притяжения для индустрии инновационных цифровых технологий в Татарстане.

Казанскому ИТ-парку сегодня исполняется 11 лет. 23 октября 2009 года в столице Татарстана начал свою работу технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Его создание и открытие состоялось благодаря государственной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», отмечает пресс-служба парка. 

За эти годы технопарк стал базой и центром притяжения для индустрии инновационных цифровых технологий в Татарстане. Сейчас в число его резидентов входят 134 компании с общей численностью сотрудников 3 243 человека. 

Благодаря подразделению Казанского ИТ-парка — «Бизнес-инкубатор» в Татарстане создано более 1300 рабочих мест. 

В числе наиболее популярных направлений деятельности ИТ-парка — производство высокотехнологического оборудования для медицины, киберспорт, эквайринг, создание интеллектуальных транспортных систем, создание карт для беспилотных автомобилей.

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