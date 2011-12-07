Сегодня свой день рождения отмечает Казанский ИТ-парк

Казанскому ИТ-парку сегодня исполняется 11 лет. 23 октября 2009 года в столице Татарстана начал свою работу технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Его создание и открытие состоялось благодаря государственной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», отмечает пресс-служба парка.

За эти годы технопарк стал базой и центром притяжения для индустрии инновационных цифровых технологий в Татарстане. Сейчас в число его резидентов входят 134 компании с общей численностью сотрудников 3 243 человека.

Благодаря подразделению Казанского ИТ-парка — «Бизнес-инкубатор» в Татарстане создано более 1300 рабочих мест.

В числе наиболее популярных направлений деятельности ИТ-парка — производство высокотехнологического оборудования для медицины, киберспорт, эквайринг, создание интеллектуальных транспортных систем, создание карт для беспилотных автомобилей.