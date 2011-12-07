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В Челнах на одном из маршрутов запустят комфортабельный автобус

Новый «МАЗ-206» обошелся городу в 6,3 млн рублей.

В Набережных Челнах на одном из маршрутов запустят новый комфортабельный автобус «МАЗ-206», сообщают Celny-biz.ru со ссылкой на гендиректора ООО «Пассажирские перевозки» Николая Тятюшкина.

«Еще весной мы заказывали 20 автобусов в Белоруссии. Перевели залог, чтобы МАЗы не распродали. Обратились в банк, но через два месяца нам пришел ответ: извините, мол, но финансировать мы вас отказываемся. Так как наш залог соответствовал цене одной машины, мы ее и забрали», — рассказал он.

Модель автобуса создана для города. В салоне есть места для трех детских и одной инвалидной коляски. В транспорте 72 посадочных места.

Автобус выйдет на маршрут, когда для него найдут подходящего водителя. Пока идет поиск кандидата. 

КВ
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