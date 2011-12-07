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В школах Татарстана на разобщении находятся 690 детей

6 тыс. учеников не попали в школу после прохождения фильтра на входе.

В школах Татарстана на разобщении находятся 690 детей из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом рассказала замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

 «Всего на сегодня на разобщении 29 классов, 690 учеников — это 27 школ Казани, одна — Лениногорска и одна — Набережных Челнов», — отметила спикер.

Она напомнила, что школьников разобщают только в случае, если в классе отсутствуют 20% и больше учеников.

Всего с начала года на занятия не попали 6 162 ученика — у них выявили признаки ОРВИ при прохождении фильтра на входе в учебное заведение. 

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