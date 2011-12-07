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Фермеры из Татарстана борются за денежные гранты в конкурсе «Вкусы России»

На данный момент республику представляют 22 производителя.

Первый замглавы Минсельхозпрода РТ Наиль Залаков заявил, что татарстанцы могут выиграть денежный грант на развитие производства в конкурсе «Вкусы России».

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что все участники могут попасть в федеральную программу поддержки и продвижения. Каждый что-то от него приобретет, заверил Залаков, говоря об участии в конкурсе.

К слову, на данный момент республику представляют 22 производителя. Проголосовать за них или за понравившийся продут из Татарстана или другого региона страны можно до 2 декабря.

КВ
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