Декретницы из Нижнекамска могут пройти бесплатное обучение

Безработные женщины с дошкольниками и мамы в декрете могут бесплатно обучиться на парикмахера, мастера по маникюру, закройщика, повара, кондитера. При этом они будут получать стипендию в размере МРОТ - 12 130 рублей. Об этом сообщает центр занятости города Нижнекамск.

Переобучиться или повысить квалификацию за счет государственного бюджета горожанки могут, обратившись по адресу ул. Бызова, 20а, кабинет № 209, 301. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС, копию документов об образовании.