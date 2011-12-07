Февраль-2020 бьет температурные рекорды

Произошло это под влиянием обширного североатлантического циклона, вынесшего к Татарстану мощное потепление. Об этом рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

За неделю до начала Масленицы западно-восточные воздушные потоки способствовали проникновению вглубь континента очень теплых воздушных масс с Атлантики. Уже 17 февраля температуры в Казани и пригородах повысились почти до рекордных отметок. В последующие дни, с 18 по 22 февраля, сохранялась аномально-теплая погода, среднесуточные температуры по республике на 10-14 гр. превысили норму.

В Казани максимальные температуры достигли рекордных для этих дней значений.

19 февраля воздух в городе прогрелся до 2 гр. тепла, предыдущий максимум +1,8 гр. был зафиксирован в 1963 году.

20 февраля температура повысилась до 3,4 гр. тепла, перекрыв предыдущий максимум +2,0 гр. в Казани в 1995 году.

21 февраля максимальная температура воздуха в Казани была превышена по всем городским метеостанциям:

- по данным метеостанции Казань (опорная) +4,8 гр.;

- по данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт +5,7 гр.;

- по данным авиационной метеостанции Казань-Сокол +5,6 гр.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха этого дня был зафиксирован в 1958 году на метеостанции Казань (опорная) и составлял +3,5 гр.

22 февраля по данным метеостанций Казани максимальная температура воздуха составила 5,6 гр. тепла. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха этого дня был зафиксирован Казани в 1897 году - 3,5 гр. тепла.

Для мониторинга погоды по Казани в климатических архивах суточные данные берутся с 1881 года. Самая максимальная температура воздуха в феврале теперь будет принадлежать февралю 2020 года.