В Нижнекамске зафиксировали положительную миграцию

В Нижнекамске впервые за 6 лет зарегистрировали положительную миграцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

По данным ведомства, в прошлом году количество приехавших жителей оказалось больше, чем уехавших на 373 человека. Мэр города Айдар Метшин считает, что данный показатель положительно оценивает динамику изменений в муниципальном районе.

Также в районе отмечается естественный прирост населения — количество жителей района выросло до 276 тысяч человек.

Более глубокий анализ будет сделан после переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.