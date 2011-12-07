В Нижнекамске зафиксировали положительную миграцию

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В Нижнекамске впервые за 6 лет зарегистрировали положительную миграцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.
По данным ведомства, в прошлом году количество приехавших жителей оказалось больше, чем уехавших на 373 человека. Мэр города Айдар Метшин считает, что данный показатель положительно оценивает динамику изменений в муниципальном районе.
Также в районе отмечается естественный прирост населения — количество жителей района выросло до 276 тысяч человек.
Более глубокий анализ будет сделан после переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.