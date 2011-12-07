В Татарстане Шильнинский лес защищают врачи и психологи

В Татарстане врачи и психологи требуют создать особо охраняемую территорию «Шильна» на территории Шильнинского леса. 22 февраля в лес вышли участники федерального проекта «Прогулки с врачом», чтобы провести массовую акцию в защиту природного парка, сообщает «KazanFirst».

Федеральный проект «Прогулки с врачом» раскручивает челнинский доктор Александр Зотов. Он и организовал акцию в защиту Шильнинского леса и против проекта очистки и руслорегулирования реки Шильна.

«Здесь нас человек сто, не меньше», — отметил Зотов.

Как рассказал доктор, по субботам люди гуляют на природе с тем или иным врачом. Это позволяет не только с пользой для здоровья провести время, но и узнать «секреты здоровья». Шильнинский лес является популярной площадкой для подобного рода мероприятий.

В рамках акции, активисты устроили пикет с плакатами, а также провели время с песнями у костра за кружкой чая, а также поставили подписи под письмом Президенту РФ в защиту Шильнинского леса.