Синоптики Татарстана предупреждают о сильном шторме из-за аномальной жары.

По сообщению Гидрометцентра РТ, шторм ожидается сегодня, 24 мая, в ближайшие 1-3 часа на крайнем востоке республики. Максимальная температура воздуха днем может достигнуть до +34 градусов. Местами могут лить кратковременные дожди, а также появится грозы и локально град. Ветер северо-западный умеренный, порывы его могут достигнуть до 15-20 м/с.

В ГУ МЧС России по РТ советуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.