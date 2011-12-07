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Синоптики Татарстана предупреждают о сильном шторме из-за аномальной жары

Максимальная температура воздуха днем может достигнуть +34 градусов.  

Синоптики Татарстана предупреждают о сильном шторме из-за аномальной жары.

По сообщению Гидрометцентра РТ, шторм ожидается сегодня, 24 мая, в ближайшие 1-3 часа на крайнем востоке республики. Максимальная температура воздуха днем может достигнуть до +34 градусов. Местами могут лить кратковременные дожди, а также появится грозы и локально град. Ветер северо-западный умеренный, порывы его могут достигнуть до 15-20 м/с. 

В ГУ МЧС России по РТ советуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

КВ
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