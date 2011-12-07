Из-за жары татарстанские пчеловоды потеряли часть мёда

Из-за жаркой и засушливой погоды пчеловоды в Татарстане начали испытывать серьезные трудности с производством меда.

Глава РОО «Пчеловоды Татарстана» Шавкат Хайруллин отметил, что в это время пасечники уже обычно «качали мед», а в этом году ульи полупусты.

Это, по его мнению, обуславливается установившейся в июне жарой. Из-за температуры воздуха на цветки липы, являющейся в это время наиболее популярным медоносом, пчёлы не садятся.

«Молимся, чтобы всевышний дал нам дождей. Может быть в июле мёд доберем, когда расцветет подсолнух и другие медоносы», — предположил Хайруллин.

Также пчеловод рассказал, что еще одной причиной отсутствия меда в этом году являются гибнущие от пестицидов пчёлы. Однако, во избежание каких-либо дальнейших проблем с властями, сообщать об этом пострадавшие не хотят. Опасения пасечников связаны с налогами и санкциями.