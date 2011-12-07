На ремонт дороги в Челнах потратят более миллиарда рублей

На официальном сайте госзакупок появились данные о сумме, которая запланирована на реконструкцию автомобильной дороги в Набережных Челнах.

В документации к тендеру сказано, что ремонт дорожного покрытия планируется осуществить между поселком ГЭС и Замелекесьем по улице Гостева на участке от улицы Аэродромная до улицы Батенчука. Из бюджета республики на эти цели выделят более миллиарда рублей.

Также на эту сумму рассчитывают проделать демонтажные работы, перенос колодцев, освещения, пересадка деревьев и многое другое.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 10 октября 2022 года.