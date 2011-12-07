В Татарстане предотвратили ущерб водоемам на 51,6 млн рублей

В Татарстане состоялось совещание по вопросам сохранения водных биологических ресурсов. О результатах профилактической операции «Нерест-2021» доложил председатель госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

По его словам, за первое полугодие было проведено 4 138 рейдов, в ходе которых специалисты обнаружили более 100 нарушений. Наиболее активные из них выявлялись в Спасском, Нижнекамском и Зеленодольском районах. По данным материалам возбуждено 74 уголовных дела.

Батков отметил, что, благодаря обеспечению жесткого контроля за акваторией республики и возросшей рыночной стоимости сетных орудий лова, удалось снизить показатели по незаконному улову рыб и раков. Так, за их добычу к административной ответственности было привлечено 1042 лица и возбуждено 32 уголовных дела соответственно.

Также спикер уделил особое внимание незаконной продаже рыбной продукции вдоль пешеходных улиц и автомобильных дорог. «Количество выявленных административных правонарушений за торговлю без сопроводительных ветеринарных документов в период Нереста увеличилось на 50% достигнув 72, остановлена торговля в 12 неустановленных местах», — сказал он.

Однако продажу рыб зафиксировали не только на улицах, но и на просторах интернета с использованием онлайн-оплаты и курьерской доставки до потребителя. «Для борьбы с распространением браконьерской речной рыбы через социальные сети необходимо сформировать специальную группу с целью проведения «контрольных закупок», — подчеркнул Батков.

Эффективно проведена работа и по изъятию из водоемов браконьерских орудий лова. Всего, в период нереста изъято 2 584 сетей, таким объемом удалось предотвратить ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 51,6 млн рублей.