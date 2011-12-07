Исследование: за рубежом о Татарстане знают благодаря достижениям в спорте

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания Dow Jones провели традиционное ежегодное исследование восприятия регионов Российской Федерации ведущими зарубежными англоязычными СМИ. Республика Татарстан вот уже на протяжении многих лет уверенно занимает в этом рейтинге место в первой десятке, отмечает пресс-служба агенства.

Хотя жизнь республики отображается в зарубежных СМИ в самых разных ее аспектах, но все же спортивная тема доминирует. Так, много обзорных материалов из Татарстана посвящено хоккею и футболу, а также предстоящему в 2022 году в Казани чемпионату мира по плаванию. В 2019 году в столице Татарстана Казани проходил мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который тоже вызвал заметный интерес зарубежных СМИ. Достаточно активно освещается и деловая жизнь региона.