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В Иннополисе построят Центр обработки данных за 4 млрд рублей

Центр станет самым крупным в ПФО.

 «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом») потратит около 4 млрд рублей на строительство Центра обработки данных в Иннополисе, сообщает ИА «Татар-информ».

«В рамках первой очереди мы планируем построить ЦОД на тысячу стойко-мест. Поэтому общий строительный объем порядка 3 млрд рублей: это строительство здания, объектов энергетики и инженерная инфраструктура. А IT-инфраструктура тоже дорогостоящий элемент, там порядка миллиарда рублей», — рассказал агентству директор Департамента управления и развития бизнеса ЦОД концерна «Росэнергоатом» Сергей Немченков.

Предполагается, что центр станет одним из крупнейших в ПФО и будет важным элементов в системе геораспределенной сети дата-центров компании. В задачи центра будет входить оказание IT-услуги клиентам как госсектора, так и коммерческого с возможностью резервирования по объектам.

Немченков уточнил, что Татарстан выбран не случайно, а так как республика «географически очень удобно расположена» и «является объектом цифровой культуры».

КВ
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