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В лидерах экономики Татарстана – Казань, Альметьевск и Лаишево

В Минэкономике РТ отмечают, что улучшили свои показатели Зеленодольский и Пестречинский районы.

Министерство экономики Республики Татарстан подвело итоги социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики за первое полугодие 2020 года. 

По итогам первых шести месяцев рейтинг социально-экономического развития территорий Татарстана предсказуемо возглавила Казань. На втором и третьем местах — Альметьевский и Лаишевский районы, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 

В Минэкономике РТ отмечают, что улучшили свои показатели Зеленодольский и Пестречинский районы. Вместе с тем в Пестречинском районе отмечен наибольший уровень безработицы — 6,92%. Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Актанышском, Атнинском и Кайбицком районах республики — от 0,78% до 0,9%.

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