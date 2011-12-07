В Татарстане на этой неделе потеплеет до +29 градусов, сообщили синоптики Гидрометцентра РТ.

Так, сегодня, 24 августа, в отдельных районах пройдут дожди.

Во вторник, 25 августа, в республике сохранится теплая погода — до +21…+26 градусов. В темное время суток осадки маловероятны, а вот днем пройдет небольшой дождь.

В среду, 26 августа, Татарстан будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. Ночью и утром осадков не прогнозируется, а вот во второй половине дня возможны дожди и грозы с усилениями ветра до 15-18 м/с.

27 и 28 августа потеплеет до +24…+29 градусов. Местами возможны дожди.

С 29 августа синоптики прогнозируют существенные ухудшения погоды: ожидаются дожди и грозы, а также понижение температуры.