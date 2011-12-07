В Татарстане разбили глэмпинг на старом кладбище: туристы фотографируются на фоне костей

На территории рядом с гостиничным комплексом «Камский трофей» в Камском Устье нашли человеческие останки. Об этом «Казанским ведомостям» рассказала очевидец Зуля Катеева, редактор туристического Инстаграм-блога «Другие места».

По ее словам, пляж около гостиничного комплекса буквально усеян черепами и костями. Раньше там находилось кладбище, но надгробий и крестов не осталось.

Отдыхающие уже начали делать селфи на фоне холмов, откуда виднеются человеческие кости.

Напомним, что отель «Камский трофей» — это здание 1939 года постройки, в котором раньше жили речники. Теперь же здесь номера от общих комнат с койками до люкс-класса, а также каминный зал. За двухместный номер 1 категории до трех человек придется отдать более восьми тысяч рублей за ночь.



