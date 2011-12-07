В Зеленодольске торжественно спустили на воду два новых лоцмейстерских судна проекта BLV03. Мероприятие состоялась 23 августа 2021 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», сообщает АО «Зеленодольских завод имени А.М. Горького».

Церемония прошла при участии представителей правительства Республики Татарстан, государственного заказчика, ГК «Росатом», управления Зеленодольского района, и т.д. Они поздравили заводчан с окончанием работ и успешным спуском суден.

Разработкой судов проекта BLV03 занималось «Морское инженерное бюро». Это лоцмейстерские судна, которые будут поставлять средства навигационного оборудования и обслуживать их.

Суда строят по программе Госкорпорации „Росатом“, которая входит в федеральный целевой проект «Северный морской путь». Целью программы обозначается создание 5 кораблей и модификация 3 построенных. Судна будут бороздить просторы акватории портов Северного морского пути и отвечать за безопасность водного пространства

На церемонии также наградили сотрудников предприятия, труд которых играет большую роль в развитии судостроительной отрасли. В конце, по традиции, крестные матери разбили о носовую часть судна бутылку шампанского.

Ранее сообщалось, что на зеленодольской верфи спустили первое в России судно, работающее на сжиженном природном газе.