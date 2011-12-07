Татарстанские предприниматели получили 730 млн рублей поддержки от республики

Татарстанские предприниматели получили 720 млн рублей поддержки в рамках республиканских программ, сообщает пресс-служба Фонда поддержки предпринимательства.

«С начала года по программам микрофинансирования, реализуемым подведомственным Минэкономики РТ Фондом поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта МСП, бизнес республики привлек кредитные средства на сумму свыше 720 млн рублей. В настоящее время для предпринимателей республики действует 4 льготных микрофинансовых продукта», — уточняется в сообщении.

В период пандемии предприятия, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших, могли воспользоваться программой «Однопроцентного» микрозайма. А с 24 августа в республике начали действовать еще три дополнительных программы: «Перезагрузка» — возможность получения кредита суммой от 300 тысяч до 5 млн рублей на срок до 3 лет для МСП, занятых в реальном секторе экономики, «Старт» — возможность получения кредита от 100 до 500 тыс. рублей на срок от 3 до 24 месяцев для студентов и выпускников ВУЗов, планирующих открыть собственное дело, «Развитие» — микрозайм на сумму от 1 до 5 млн рублей на срок от 3 до 24 месяцев для МСП, ориентированных на экспорт.

«Сегодня Фондом поддержки предпринимательства удовлетворено уже 450 заявок на получение микрофинансирования на сумму 720 млн рублей, из которых 27 млн рублей приходится на займы, вошедшие в дополнительный пакет мер», — уточнили в Фонде.

Заявку на получение микрозайма можно оформить через портал ФАСТТРЕК.РФ. Дополнительную информацию о программах поддержки можно получить по телефону: 8 (843) 524-90-90.