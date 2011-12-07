Более 40 процентов жителей РТ занимаются физкультурой и спортом

Об этом рассказал вчера на брифинге в Кабинете министров РТ министр спорта РТ Владимир Леонов, передает ИА «Татар-информ».При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова с 2013 года реализуется масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах республики. С 2013 по 2017 год построена 791 спортивная площадка во всех 45 муниципальных образованиях РТ. В прошлом году было построено 120 универсальных спортивных площадок, в том числе 20 хоккейных коробок.«Спортивные площадки располагаются не только в крупных городах, но в деревнях и селах. Учитывается их возможность для сдачи норм ГТО», - отметил Владимир Леонов. По словам министра, если в 2013 году физкультурой и спортом занималось 32,25 процента татарстанцев, то на сегодня - 43,4 процента, что составляет 1,5 млн человек.Владимир Леонов сообщил, что в Набережных Челнах запланировано строительство Центра единоборств. Спортивный объект займет площадь около 10 тыс. кв. метров и будет рассчитан на 1,4 тыс. зрителей. Сформировано техническое задание, начинается этап проектирования, участок размещения определен. Центр будет иметь четыре соревновательных татами, два тренировочных зала и тренажерный зал. Реализация проекта начнется в следующем году.Также в Татарстане разрабатываются проекты по строительству Центра фигурного катания и Центра пляжных видов спорта. Они появятся в Казани, сейчас определяются участки, где разместятся спортивные объекты. «В разработке находятся проекты строительства Центра фигурного катания и Центра пляжных видов спорта, универсального зала для тяжелой атлетики. Находимся в стадии проектирования объектов, определения земельных участков», - сказал министр спорта РТ.По его словам, пляжные виды спорта достаточно динамично развиваются в последнее время. Поэтому появилась необходимость строительства Центра пляжных видов спорта. Требуется крытое сооружение для проведения тренировочных мероприятий и соревнований. По Центру фигурного катания сформировано техническое задание. «Есть несколько участков, где этот центр можно расположить. Согласовываем с муниципалитетом, учитываем желание фигуристов. Есть определенные успехи по фигурному катанию у наших ведущих спортсменов и юниоров. Тренеры, которые работают на уровне сборной России, готовы сюда ангажировать свои практики, программы, и под это мы формируем данный центр», - заметил министр спорта.Леонов подчеркнул, что проекты планируется реализовать в ближайшие годы.«Центр пляжных видов спорта находится в более предметном состоянии, поскольку определена стоимость проектно-изыскательных работ, средства выделены, техническое задание сформировано, но находимся в поиске, ведь этот объект должен быть знаковым. Академия тенниса, Центр водных видов спорта, Дворец единоборств неоднотипные, нестандартные, поэтому и здесь мы хотели бы найти решение», - добавил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.