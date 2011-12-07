В Казани накажут две фирмы по приему чермета за загрязнение почвы

В Казани накажут две фирмы по приему черного металла за нарушение природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Специалисты ведомства провели проверки казанских предприятий по приему и хранению чермета «ВторПромМет» и «ВторМет+». В ходе проверки выяснилось, что первая фирма хранила часть металлолома на участке без покрытия, а вторая — не оборудовала ливневками с накопителями место хранения, в результате чего произошло загрязнение почвы.

В отношении сотрудников фирм возбуждены дела по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Владельцы фирм получили постановление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Материалы проверки направлены в Росприроднадзор.