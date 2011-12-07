Среди перевозчиков больше всего пострадали от пандемии речники

Ограничения в перемещениях граждан по России, введенные в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса, заметно отразились и на перевозчиках, связывающих Казань с остальным миром. Так, например, международное пассажирское авиасообщение было закрыто практически в течение 5 месяцев. Первый международный рейс из Казани отправился в Анталию лишь 21 августа — после отмены ограничений на международное пассажирское авиасообщение.

По итогам 2020 года пассажиропоток составил 2 млн 171 тыс. 601 человек, что на 38% меньше, чем годом ранее. Сейчас из Международного аэропорта «Казань» осуществляются авиарейсы более чем по 42 направлениям, включая зарубежные. Однако это все же на 30% меньше, чем в 2019 году.

Железнодорожники поступили проще. Чтобы минимизировать свои расходы, они попросту сократили частоту отправления поездов. Так, например, в период с апреля по октябрь 2020 года в связи со снижением спроса на железнодорожное сообщение была сокращена частота рейсов в Казань из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других городов.

Сейчас количество направлений внутри страны восстановилось на уровне прошлого года, отправиться в путешествие на поезде из Казани можно по 31 направлению.

Больше всего от резкого сокращения пассажирских перевозок пострадал «Татфлот», услугами татарстанских речников в 2020 году воспользовались 55 тысяч человек — это на 40% меньше, чем в 2019 году.

Такие данные привела в своем отчетном докладе об итогах 2020 года на совещании в мэрии Казани директор городского комитета по туризму Дарья Санникова. К этой информации она добавила также, что в Москве снижение туристического потока составило 46%, в Санкт-Петербурге — 70%, в Екатеринбурге — 71%.