Флаг 100-летия ТАССР добрался до Оренбурга

Сегодня в Оренбурге на торжественной церемонии чествования флага 100-летия образования ТАССР принял участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

«30 января текущего года в Бурятии стартовала эстафета флага. Сегодня она добралась до Оренбургской области. Как вы знаете, в этом году состоится очень значимое событие — Всероссийская перепись населения. Я призываю всех вас быть ответственными в этот период», — сказал председатель Нацсовета ВКТ Василь Шайхразиев.

Также, по его словам, в честь празднования на реализуемую в республике продукцию будут выдаваться сертификаты на установление логотипа ТАССР.