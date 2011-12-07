«КАМАЗ» назвал возвращенные «Электротранспортом» автобусы автохламом

«КАМАЗ» продемонстрировал автобусы, которые челнинский «Электротранспорт» вернул предприятию по мировому соглашению. Фотографии подвижного состава опубликовало издание «Вести КАМАЗа».

Подчеркивается, что из 190 переданных автобусов на ходу от силы 50 машин. Многие автобусы на протяжении долгого времени стояли без движения. На фотографиях видно, что салоны некоторых «НЕФАЗов» имеют неприглядный облик: порванная обшивка сидений, грязь. У ряда автобусов открыты двери, из-за чего в салон намело снег. Состояние многих единиц подвижного состава оценивается, как автохлам.

Некоторые машины имеют повреждения корпуса: отсутствует бампер, трещины на стеклах, вмятины.

«КАМАЗ» проведет оценку подвижного состава, ТО и попытается найти автобусам нового владельца.