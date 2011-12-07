В деревне Татарское Тюгульбаево откроют парк имени Нуриева

В Алькеевском районе в деревне Татарское Тюгульбаево откроют парк имени Рудольфа Нуриева. Об этом заявил глава района Александр Никошиин, пишут «Алькеевские новости».

«К 75-летию Великой Победы постараемся подремонтировать, обновить памятники в наших селах и деревнях. Надеемся получить помощь от республики, чтобы сделать это. Отремонтируем и памятник и в вашей деревне. У нас есть намерение разбить в Татарском Тюгульбаево парк имени Рудольфа Нуриева», — отметил Никошин.

Также, сельчане попросили главу района помочь приобрести музыкальное оборудование для местного клуба.

В деревне Татарсткое Тюгульбаево всего 68 дворов, где проживают 118 жителей. В прошлом году здесь родились двое детей, шесть человек скончались, две пары поженились. В селе проживают 34 инвалида, работает фельдшерско-акушерский пункт. Также здесь есть действующая мечеть.