В Татарстане построят научно-образовательный центр мирового уровня

По указу Рустама Минниханова в Татарстане создадут научно-образовательный центр мирового уровня. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики.

В документе сказано, что центр будет являться объединением научных организаций и федеральных образовательных госучреждений высшего образования и без функционирования юридического лица. А именно: Академия наук Татарстана, камский инновационный территориально-производственный кластер «Иннокам», ассоциация предприятий и промышленников республики и ОЭЗ «Алабуга, а также десять вузов, один НИИ и 13 предприятий.

Функциями координатора учреждения займется компания «Татнефтехиминвест-холдинг». Также предприятие возьмётся за организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета нового центра.

Всего же к концу 2021 года в стране должно появиться около 15 научно-образовательных центров мирового уровня.