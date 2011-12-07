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Прокурор РТ поручил проверить законность увольнения детского тренера по дзюдо

60 юных дзюдоистов обратились к Путину с просьбой вернуть тренера.

Прокурор РТ Ильдус Нафиков поручил проверить законность увольнения старшего тренера по дзюдо Артура Серазетдинова, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Поводом для проверки стало видеообращение воспитанников школы Олимпийского резерва Центр Дзюдо «Батыр», опубликованное в соцсетях. 60 юных спортсменов обратились к Владимиру Путину с просьбой вернуть тренера, которого уволили, по их мнению, из-за личной неприязни директора учреждения.

По результатам проверки будут приняты меры.

КВ
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