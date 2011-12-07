На строительство трёх парков в разных регионах Татарстана выделят около 80 млн рублей

В этом году из бюджета республики на строительство трёх парков Татарстана направятся около 80 млн рублей, об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан на 2021 год. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 79 686 913 рублей», — говорится в документах.

Известны общественные пространства и суммы, которые планируется направить на строительство — это парк отдыха в селе Верхний Услон — 12,5 млн рублей, четвёртая очередь набережной реки Зай в городе Заинске — 13,3 млн рублей, и третья очередь парка «Гренада» — 53,8 млн рублей.

Сообщается, что строительные работы парков власти планируют завершить к 20 декабря текущего года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на благоустройство парков в 2022 году в Татарстане потратят 1,9 млрд рублей.