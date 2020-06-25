Минниханов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщили в пресс-служба главы республики.

Глава республики проверил, как на избирательных участках соблюдаются требования Роспотребназора. «Ему доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию продлится с 25 июня по 1 июля.