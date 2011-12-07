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Синоптики Татарстана: из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

Максимальная температура воздуха днем может достигнуть +36 градусов.  

В Татарстане из-за установившейся аномально жаркой погоды объявлено штормовое предупреждение

«В период с 26 июня по 1 июля 2021 г. в Республике Татарстан местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс)», - сообщили в Гидрометцентре РТ, добавив, что среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы.

Напомним, на следующей неделе татарстанцев ожидает установившаяся жаркая погода. Днем столбики термометров на следующей неделе в Татарстане будут по-прежнему показывать +30˚…+36˚, а ночью – +17˚…+23˚. 

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