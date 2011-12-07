Татарстанцы снова могут оформить сельскую ипотеку

Сельскую ипотеку под 3% выдаёт Татарстанский филиал Россельхозбанка. Кредитные средства выдаются на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Помимо покупки готового объекта, сельскую ипотеку можно получить и на строительство частного дома. Для этого клиенту необходимо выбрать подрядную организацию, которая должна соответствовать требованиям банка. Для получения сельской ипотеки можно обратиться в офис Россельхозбанка или оставить заявку на сайте Свое Село, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ

Заявку на получение льготного кредита под 3 % годовых может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 65 лет. Сумма кредита может варьироваться от 100 тыс до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Банк ВТБ также начинает принимать заявки со ставкой 2,7%. Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. Ипотека доступна на срок до 24 лет и первом взносе от 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

«Успешное развитие сельских территорий — залог благополучной жизни всей республики. Важно, чтобы качество жизни в сельской местности не уступало городской среде. Сельская ипотека — инструмент, который позволит сохранить рабочую силу в деревнях и небольших населенных пунктах, тем самым мы сможем сократить отток населения», — отметил Марат Зяббаров.