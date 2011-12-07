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В Казани на следующей неделе сохранится жаркая погода

Татарстан находится в зоне действия малоподвижного жаркого антициклона.

Синоптики РТ рассказали, какая погода ожидает татарстанцев на следующей неделе.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, сейчас республика находится в зоне действия малоподвижного жаркого антициклона. Поэтому температура воздуха превышает норму на девять и более градусов. Похолодания пока не ожидается.

Днем столбики термометров на следующей неделе в Татарстане будут по-прежнему показывать +30˚…+36˚, а ночью — +17˚…+23˚.

В ГУ МЧС России по РТ советуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

КВ
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