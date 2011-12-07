За 2020 год в Татарстане утонуло 60 человек, 47 из них во время купального сезона

Исполняющий обязанности начальника МЧС России по РТ Ирек Кадамов сообщил, что за 2020 год в республике утонуло 60 человек, 47 из них во время купального сезона. Об этом передает пресс-служба президента РТ.

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ Кадамов рассказал о гибелях и спасении татарстанцев в водоемах за прошедшую и предыдущую недели в Нурлатском и Мамадышском районах республики. После чего обратился к органам местного самоуправления, дабы те обратили внимание на самовольно вырытые водоемы и потребовали от собственников, исполнения возложенных на них обязанностей.

Кадамов отметил, что пока переломить ситуацию с гибелью людей кардинально не удается, но позитивные тенденции в ходе патрулирования водных объектов и публикации информационных табло ГИБДД уже появляются.