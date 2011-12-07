В Казани скончалась заместитель директора по концертной работе ГБКЗ им. Сайдашева Екатерина Салюкина

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В Казани ушла из жизни заместитель директора по концертной работе Государственного Большого концертного зала им. Сайдашева Екатерина Салюкина, сообщается в Instagram-аккаунте концертного зала.
«Невозможно в это поверить… Сегодня скоропостижно ушла из жизни Екатерина Салюкина — составитель и режиссер — душа всех абонементных программ нашего зала», — сказано в сообщении.
На данный момент причины смерти не разглашаются. У Екатерины Салюкиной остался сын.