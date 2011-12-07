Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Добыча нефти в РТ может сократиться до 31,7 млн тонн в год

ИПП в татарстанской нефтедобыче опустился до 90% по итогам первых шести месяцев 2020 года.

Если в минувшем году в Татарстане было добыто 31,7 млн тонн нефти, то в 2020 году этот показатель к концу года может составить 31,7 млн тонн, сообщил в ходе совещания республиканского правительства министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

ИПП в нефтедобывающей промышленности Татарстана за первое полугодие составил 90%, вернувшись к показателям 2016 года. Причиной тому министр назвал снизившиеся в марте спрос и цену на черное золото.

Вместе с тем Альберт Каримов отметил восстановление мировых цен на нефть и рост ее добычи в республике.

КВ
Лента новостей