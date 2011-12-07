Добыча нефти в РТ может сократиться до 31,7 млн тонн в год

Если в минувшем году в Татарстане было добыто 31,7 млн тонн нефти, то в 2020 году этот показатель к концу года может составить 31,7 млн тонн, сообщил в ходе совещания республиканского правительства министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

ИПП в нефтедобывающей промышленности Татарстана за первое полугодие составил 90%, вернувшись к показателям 2016 года. Причиной тому министр назвал снизившиеся в марте спрос и цену на черное золото.

Вместе с тем Альберт Каримов отметил восстановление мировых цен на нефть и рост ее добычи в республике.