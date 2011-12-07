Коронавирус внес коррективы в проведение Дня посадки леса

В сентябре-октябре в республике пройдет традиционная экоакция «День посадки леса». Санитарно-эпидемиологические требования вынуждают провести ее в несколько ограниченном формате, рассказал в ходе пресс-конференции министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По словам министра, во всех районах Татарстана будут выделены площадки для посадки деревьев, выделены семена и саженцы. Правда, вместо посадок в составе крупных групп, акция будет проводиться силами коллективов по 10-15 человек. Аналогичным образом акция прошла и весной.