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Коронавирус внес коррективы в проведение Дня посадки леса

В этом году посадки пройдут силами небольших групп.

В сентябре-октябре в республике пройдет традиционная экоакция «День посадки леса». Санитарно-эпидемиологические требования вынуждают провести ее в несколько ограниченном формате, рассказал в ходе пресс-конференции министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По словам министра, во всех районах Татарстана будут выделены площадки для посадки деревьев, выделены семена и саженцы. Правда, вместо посадок в составе крупных групп, акция будет проводиться силами коллективов по 10-15 человек. Аналогичным образом акция прошла и весной.

КВ
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