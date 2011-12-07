В селе Новое Шигалеево Пестречинского района откроется первая школа

Образовательное учреждение станет первым в жилом комплексе «Усадьба Царево» Пестречинского района Татарстана. Инспекция Госстройнадзора РТ выдала школе заключение о соответствии, сообщает пресс-служба ведомства.

Первую школу этого жилого комплекса сразу построили с размахом: она рассчитана на прием 1224 учащихся. Для ребят есть бассейн, спортивный зал, библиотека с читальным залом и медпункт. Дворовая территория школы оснащена спортивными и игровыми площадками.