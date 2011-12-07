Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В селе Новое Шигалеево Пестречинского района откроется первая школа

Первую школу этого жилого комплекса сразу построили с размахом: она рассчитана на прием 1224 учащихся.

Образовательное учреждение станет первым в жилом комплексе «Усадьба Царево» Пестречинского района Татарстана. Инспекция Госстройнадзора РТ выдала школе заключение о соответствии, сообщает пресс-служба ведомства.

Первую школу этого жилого комплекса сразу построили с размахом: она рассчитана на прием 1224 учащихся. Для ребят есть бассейн, спортивный зал, библиотека с читальным залом и медпункт. Дворовая территория школы оснащена спортивными и игровыми площадками. 

КВ
Лента новостей