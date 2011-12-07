Молодые татарстанцы ознакомились с работой Европейского молодежного парламента РФ

Молодые люди из Татарстана в возрасте 18-24 лет поучаствовали в сессии ROST EYP Russia, организованном Европейским молодежным парламентом РФ. Все участники встречи отличились интересом к традициям европейской культуры, навыкам налаживания отношений и дипломатии.

Участники дискутировали на тему «Современные тренды образования и вовлеченность молодежи в развитие международных отношений», а также опробовали свои силы в кейс-чемпионате по четырем темам, посвященным участию молодежи в локальных и зарубежных проектах и цифровом развитии.

На мероприятии выступили с речью заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева, председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр и т.д.

Самые активные желающие будут отобраны в Европейский молодежный парламент РФ.