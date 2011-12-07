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На билбордах в Казани появятся портреты татарстанских молодых ученых

Портреты ученых разместят в рамках Всероссийской акции «Наука рядом».

Татарстан присоединился ко Всероссийской акции «Наука рядом», с помощью которой россиян познакомят с молодыми научными деятелями, которые успешно реализуют свои идеи и исследования в регионе.

Портреты с описанием проекта будут размещать на билбордах республики. Помимо Казани, акция пройдет в Томске, Орле, Оренбурге, а также наукоградах Кольцово (Новосибирская область), Иннополисе и т. д.

Например, в Казани размесят портрет Руслана Шекурова, который разработал технологию синтеза для создания материалов, либо Тимура Маджидова, исследования которого позволяют искусственному интеллекту предсказывать химические соединения в условиях синтеза. Это далеко не все молодые ученые, о которых вскоре население узнает немного больше, чем говорят о них в СМИ.

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