На билбордах в Казани появятся портреты татарстанских молодых ученых

Татарстан присоединился ко Всероссийской акции «Наука рядом», с помощью которой россиян познакомят с молодыми научными деятелями, которые успешно реализуют свои идеи и исследования в регионе.

Портреты с описанием проекта будут размещать на билбордах республики. Помимо Казани, акция пройдет в Томске, Орле, Оренбурге, а также наукоградах Кольцово (Новосибирская область), Иннополисе и т. д.

Например, в Казани размесят портрет Руслана Шекурова, который разработал технологию синтеза для создания материалов, либо Тимура Маджидова, исследования которого позволяют искусственному интеллекту предсказывать химические соединения в условиях синтеза. Это далеко не все молодые ученые, о которых вскоре население узнает немного больше, чем говорят о них в СМИ.