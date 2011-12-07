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На реконструкцию аэропорта «Бегишево» выделили почти 640 млн рублей

Работы планируется завершить до конца следующего года

На официальном сайте госзакупок появилась информация с суммой, выделенной на ремонт аэропорта «Бегишево» под Нижнекамском. Проект реализуется строительной компанией «Камдорстрой».

В рамках второй очереди реконструкции проект предусматривает ремонт полотна проездов и площадок, появление новой патрульной автодороги, а также проведут работы, связанные с инженерными сетями аэропорта.  

Известно, что начальная цена контракта составляет 638 854 645 рублей 92 копейки, в том числе НДС. Средства для ремонта выделят из федерального бюджета. 

Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию объекта до конца следующего года.

КВ
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