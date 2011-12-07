Автомобилисты Челнов бойкотируют несколько заправок из-за высоких цен на топливо, сообщают «Челнинские известия».

Владельцы авто решили сплотиться в Telegram-канале, созданным для того, чтобы решать, где заправляться в ближайшее время, тем самым игнорируя заправки в «черном списке».

На данный момент на канале набралось уже 1,6 тыс. подписчиков, и их количество только растет. Создатель канала считает, что лучшим средством в борьбе с АЗС станет отказ от авто. Но проблема состоит в том, что не все это могут себе позволить.

Андрей Балта, представитель бизнес-омбудсмена Татарстана в Челнах, не одобряет позицию автомобилистов, уверяя, что в повышении цен не виноваты заправочные станции, а нефтяные компании и переработчики сырой нефти.

Ранее сообщалось, что в Казани вновь подорожал бензин, цена на АИ-92 повысилась больше остальных. Цена за литр бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,16% до 44,85 рублей, за АИ-95 — на 0,06%, до 48,27 рублей.