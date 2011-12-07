Рустам Минниханов призвал образовательные учреждения усилить контроль над соблюдением антиковидных мер. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ.

По его словам, это позволит школьникам и студентам остаться в традиционном режиме обучения, так как в дистанционном формате учащиеся не смогут получать такое же качественное образование.

«Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения — мы их отправляем обратно. У нас 400-450 человек в день не проходят фильтр в школах. Все ответственные структуры должны строго следить за этим», — отметил глава региона.