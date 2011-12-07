Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов призвал образовательные учреждения усилить контроль над соблюдением антиковидных мер

Он отметил, что это позволит школьникам и студентам остаться в традиционном режиме обучения.

Рустам Минниханов призвал образовательные учреждения усилить контроль над соблюдением антиковидных мер. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ. 

По его словам, это позволит школьникам и студентам остаться в традиционном режиме обучения, так как в дистанционном формате учащиеся не смогут получать такое же качественное образование. 

«Везде должен быть организован контроль на входе. Если человек с температурой или есть какие-то сомнения — мы их отправляем обратно. У нас 400-450 человек в день не проходят фильтр в школах. Все ответственные структуры должны строго следить за этим», — отметил глава региона. 

КВ
Лента новостей