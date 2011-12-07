Первая группа призывников из Татарстана отправилась в войска

За несколько минут до начала церемонии у Вечного огня в две шеренги выстроились ребята разных поколений. Юнармейцы в экипировке пустынного цвета и красных беретах контрастировали с призывниками, одетыми по уставу в куртки темно-зеленого и темно-синего цвета. Чуть поодаль с камерами стояли родные и близкие парней, которым предстоит ближайший год отдавать долг Родине. - Есть желание служить. Вернуться здоровым и невредимым. В армию иду после школы. В военкомат пришел сам, потому что нужно отдать долг Родине, вступить во взрослую жизнь. Предстоит служить в войсках ВКС, - рассказал призывник Ильдар Хасанов.Первым из официальных лиц слово взял начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ полковник Дмитрий Гурылев.- Желаю вам, чтобы год службы прошел с пользой. Чтобы вы стали тверды духом, окрепли физически и все вернулись живыми и здоровыми. Помните о ваших родителях, родных, девушках. Пишите и звоните им как можно чаще, - напутствовал офицер.- Военная служба трудная, тяжелая, - предупредил ребят председатель республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) РТ «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Ахат Юлашев. - Кто-то первое время будет скучать по родным. Но тот ритм жизни, который вы приобретете, выполняя уставные требования, отвлечет вас от бытовых трудностей. Воины из Татарстана всегда выполняли свой долг на отлично. Рассчитываем, что вы тоже выполните его с достоинством.Памятным этот день будет и для школьников, пополнивших ряды юнармии. Погода приготовила им проверку на твердость характера - всю торжественную церемонию шел моросящий дождь. Но настроение ребят от этого не упало, они дружно произнесли клятву.- Наши юные армейцы, активисты, наши дети, на которых мы полагаемся, мы верим в вас и знаем, что за вами будущее нашей страны. Желаю, чтобы ваша жизнь всегда протекала в таком же дружном сообществе, - сказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.После произнесения клятвы официальные лица вручили юнармейцам нагрудные знаки.- В республике 18 тысяч юнармейцев, и все желают вам здоровья, благополучия и успешной службы. Мы ждем тех юнармейцев, которые отправились служить в армию год назад. В этом году 42 юнармейца поступили в училища министерства обороны - пожелали стать офицерами. Дорогие мои юнармейцы, я хочу, чтобы вы были такими же преданными бойцами, как эти ребята, которые стоят перед вами, и четко выполняли приказы командиров, - обратился к школьникам начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» РТ Александр Бородин.Многие из призывников отправились в ряды вооруженных сил, имея высшее образование. В их числе и Инсаф, которому предстоит нести службу в инженерных войсках в Подмосковье:- Переполняет радость. Иду в армию, потому что нужно защищать свою страну.- Уже давно наши призывники осознали необходимость выполнения своего конституционного долга. Мы всех отправляем только с желанием, никто не приходит на сборный пункт без этого. У нас сейчас нет дедовщины. В республике создана система сопровождения призывников, отправленных на военную службу. Заключено более 60 соглашений с частями о шефских связях, туда регулярно приезжают делегации от республики, - сообщил полковник Гурылев.Торжественную церемонию присутствовавшие завершили возложением цветов к Вечному огню.