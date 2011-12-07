Челны закупили 10 тонн песка и 2,5 тонны технической соли для борьбы с гололедом

В Набережных Челнах «Предприятие автодорог» закупило 10 тонн песка и 2,5 тонны технической соли для борьбы с гололедом, сообщает администрация автограда.

«Для уборки дорог и магистральных тротуаров в зимний период в распоряжении МУП „Предприятие автомобильных дорог“ в настоящее время находятся 182 единицы техники», — отмечается в сообщении.

Директор предприятия Марат Анисимов отметил, что этого количества достаточно.

Депутаты рекомендовали исполкому привлечь к организации очистки дорог сотрудников ГИБДД.