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Челны закупили 10 тонн песка и 2,5 тонны технической соли для борьбы с гололедом

К зимнему периоду подготовили 182 ед. спецтехники.

В Набережных Челнах «Предприятие автодорог» закупило 10 тонн песка и 2,5 тонны технической соли для борьбы с гололедом, сообщает администрация автограда.

«Для уборки дорог и магистральных тротуаров в зимний период в распоряжении МУП „Предприятие автомобильных дорог“ в настоящее время находятся 182 единицы техники», — отмечается в сообщении.

Директор предприятия Марат Анисимов отметил, что этого количества достаточно.

Депутаты рекомендовали исполкому привлечь к организации очистки дорог сотрудников ГИБДД. 

КВ
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