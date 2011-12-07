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В Татарстане продлили масочный режим до 2022 года

Все санитарно-эпидемиологические требования введенные из-за COVID-19 продлены по всей России.

В Татарстане масочный режим продлен до 2022 года. О соответствующем постановлении, продлевающем все санитарно-эпидемиологические требования, рассказала замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Есть постановление об изменении санитарных правил, которое продлевает их действие до 1 января 2022 года», — отметила Авдонина.

Также продлеваются требования о соблюдении социальной дистанции и наличии антисептиков.

Спикер уточнила, что, при благоприятной эпидемиологической обстановке, правительство может рассмотреть отмену масочного режима. 

Напомним, за сутки в Татарстане выявили 76 новых случаев заражения COVID-19.

КВ
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