В Татарстане продлили масочный режим до 2022 года

В Татарстане масочный режим продлен до 2022 года. О соответствующем постановлении, продлевающем все санитарно-эпидемиологические требования, рассказала замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Есть постановление об изменении санитарных правил, которое продлевает их действие до 1 января 2022 года», — отметила Авдонина.

Также продлеваются требования о соблюдении социальной дистанции и наличии антисептиков.

Спикер уточнила, что, при благоприятной эпидемиологической обстановке, правительство может рассмотреть отмену масочного режима.

Напомним, за сутки в Татарстане выявили 76 новых случаев заражения COVID-19.