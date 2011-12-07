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Озвучено количество татарстанских компаний, которые вышли на экспорт в 2019-м году

Поддержку получили 530 предпринимателей.

530 татарстанских предпринимателей получили поддержку по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за прошлый год. Они были ориентированы на зарубежные рынки.

94 компании из Татарстана вышли на экспорт. Они работают в сфере изготовления медицинских изделий, стройматериалов и продуктов питания. Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства составила более 1,4 млрд рублей. 935 млн рублей — размер льготного финансирования субъектов МСБ.

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