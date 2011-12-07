Минниханов: Для электромобилей топливо будет актуальнее батарей

Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в заседании совета директоров ООО «Татнефтехиминвест-холдинг». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов выразил мнение, что сейчас в республике для электромобилей будут целесообразны топливные элементы, нежели использование батарей.

Гендиректор московской ГК «InEnergy» Алексей Кашин предложил Татарстану развивать инфраструктуру для легковых и грузовых автомобилей на водороде. В качестве примера он предложил использовать мощности заводов компаний ТАИФ и «Татнефть».

На заседании учредитель воронежского ООО «Дивногорье» Сергей Ребров предложил увеличить скорость строительства дорог, путем добавки «СОЛИКАРБ», которая стабилизирует и укрепляет грунты.

Опробовать данную технологию Минниханов поручил Министерству транспорта РТ при строительстве крупных трасс, включая М12.