На оздоровление Волги из бюджета РТ выделили 1,4 миллиарда рублей

На оздоровление Волги из бюджета Татарстана выделили 1,4 миллиарда рублей. Такую цифру озвучили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Сообщается, что на эту сумму в республике планируется осуществить реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений канализации, а также произвести сокращение доли загрязненных сточных вод, улучшить качество воды и экологию русла на территории региона.

Всего для реализации национального проекта «Экология» выделили 1,7 млрд рублей. Оставшиеся средства рассчитаны на осуществление трех региональных проектов – «Чистая страна» (146,7 млн рублей), «Сохранение лесов» (178 млн рублей), а также «Сохранение уникальных водных объектов» (22 млн рублей).