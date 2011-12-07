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На оздоровление Волги из бюджета РТ выделили 1,4 миллиарда рублей

Всего для реализации национального проекта «Экология» выделили 1,7 миллиарда рублей.

На оздоровление Волги из бюджета Татарстана выделили 1,4 миллиарда рублей. Такую цифру озвучили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Сообщается, что на эту сумму в республике планируется осуществить реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений канализации, а также произвести сокращение доли загрязненных сточных вод, улучшить качество воды и экологию русла на территории региона.

Всего для реализации национального проекта «Экология» выделили 1,7 млрд рублей. Оставшиеся средства рассчитаны на осуществление трех региональных проектов – «Чистая страна» (146,7 млн рублей), «Сохранение лесов» (178 млн рублей), а также «Сохранение уникальных водных объектов» (22 млн рублей).

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